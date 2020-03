Na semana passada, Cody Simpson, de 23 anos, disse que gostava de criar os filhos na sua terra natal, afirmações que levaram os fãs a especular sobre a alegada gravidez de Miley Cyrus.

Perante toda a agitação à volta do assunto, o jovem artista decidiu encarar os rumores com boa disposição e brincar com o assunto.

“Ah, sim, aparentemente eu estou grávido há anos… Só temos de aguentar [os rumores]. O que tento fazer é focar-me apenas no meu trabalho e no que realmente importa, que para mim é o meu trabalho, a minha música. O resto vem por acréscimo. Faz parte disto. Só temos de dar um passo em frente e ser razoável com isso”, disse ao ‘Today Australia’, esta segunda-feira.

