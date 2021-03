Miley Cyrus e Yungblud foram vistos num ambiente de muita proximidade na passada quinta-feira, no Rainbow Bar & Grill, em West Hollywood, dando asas aos rumores de que poderiam estar a viver um romance.

No entanto, de acordo com as mais recentes informações, os artistas não formam um par romântico.

Em conversa com a People, uma fonte garantiu que Miley e Yungblud "são apenas amigos".

Recorde-se que Cyrus foi casada com Liam Hemsworth, de quem se separou oficialmente em 2020. Após o fim do casamento, a cantora viveu uma relação amorosa com Kaitlynn Carter e Cody Simpson. Por sua vez, Yungblud viveu um romance com a também cantora Halsey.

Veja nas publicações abaixo as referidas imagens que destacam a proximidade entre os dois artistas:

