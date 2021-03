Passaram 15 anos desde que Miley Cyrus se estreou no papel de Hannah Montana - a personagem que deu nome à série juvenil da Disney e que mudou a vida da atriz. Como forma de assinalar a data, a artista deixou o coração falar numa emocionante carta que deu a conhecer nas suas redes sociais esta quarta-feira, dia 24, e que comoveu a internet.

"Faz algum tempo, 15 anos para ser exata, desde a primeira vez eu colquei essa franja loira na minha testa na melhor tentativa de esconder a minha identidade. Em seguida, vesti um robe felpudo rosa com um HM ornamentado bem em cima do meu coração. Na altura não sabia... mas era aí que irias viver para sempre. Não só no meu, mas no de milhões de pessoas em todo o mundo", começou por dizer.

"Embora sejas considerada um 'alter ego' na realidade, houve uma altura na minha vida em que tinhas mais identidade na tua luva do que eu nas minhas duas mãos. Nós tivemos uma troca igual em que tu me deste uma quantidade superlativa de fama em troca do anonimato que eu poderia dar-te. Mas muito mudou desde então. Foste como um foguete que me transportou para a lua e que nunca me trouxe de volta", acrescentou.

Miley continuou, recordando que os seis anos de gravações se revelaram um grande período de amadurecimento. "Tu e eu pensámos em tudo juntas, minha amiga. Nós partilhámos muitos primeiros momentos. Muitos fins. Altos. Baixos. Lágrimas e risos".

A artista mencionou ainda os nomes dos atores Emily Osment, Mitchel Musso e Jason Earles, que diz terem-se "tornado família". Além do seu pai, que também entrava na série e que atualmente continua a fazer parte da equipa da artista.

"Hannah, espero que me ouças e acredites que estas palavras são verdadeiras. Tens todo o meu amor e máxima gratidão. Dar-te vida durante seis anos foi uma honra. Estou em dívida não só para contigo, Hannah Montana, mas para com todos os que acreditaram em mim desde o princípio. Vocês todos têm a minha admiração mais profunda até o fim. Com toda a sinceridade, obrigada a todos! O maior presente que uma miúda poderia pedir. Amo-te, Hannah Montana. Até sempre, Miley", rematou.

Na galeria vai poder recordar algumas memórias de Miley Cyrus dos tempos áureos em que dava vida à memorável personagem.

