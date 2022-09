Miley Cyrus está de relações cortadas com o pai, Billy Ray Cyrus, depois de uma grande discussão, relata o The Sun.

Ao que se consta, Miley terá discutido com o pai depois da notícia da separação. Foi em abril que foi revelado que o cantor estava separado de Tish, mãe de Miley, após quase 30 anos de casamento.

De acordo com o jornal, agora pai e filha até deixaram de se seguir no Instagram.

"A Miley só quer paz, mas ela não concordou com algumas coisas que o pai fez", disse uma fonte, destacando que a relação de ambos não está nos melhores dias.

"Houve uma troca de palavras sobre o que aconteceu no final do casamento do Billy e da Tish, e desde então, mas eles claramente veem as coisas de uma forma muito diferente. Nenhum deles está particularmente ansioso para fazerem as pazes agora sem um pedido de desculpa. O resto da família espera que tudo acabe rápido e que eles possam fazer as pazes, mas o Billy e a Miley estão chateados", acrescentou.

