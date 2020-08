Miley Cyrus fez revelações surpreendentes sobre a sua vida íntima durante a sua participação no mais recente recente episódio do podcast Call Her Daddy.

Num vídeo de apresentação do projeto, partilhado esta quinta-feira na rede social Instagram, é possível ouvir a cantora contar que perdeu a virgindade aos 16 anos com o ex-marido - Liam Hemsworth.

"Não fui 'até o fim' com um rapaz até ter 16 anos, mas depois acabei a casar-me com ele", diz a interprete de 'Wrecking Ball'.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth namoraram durante 10 anos. O casal teve várias interrupções e reconciliações ao longo dos anos, mas em 2018 acabaram mesmo por casar-se. Oito meses depois, em agosto de 2019, chegava o pedido de divórcio.

Miley Cyrus começou a namorar com Cody Simpson dois meses após o divórcio. Um romance que também já chegou ao fim.

