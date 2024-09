O advogado de Sean 'Diddy' Combs, Marc Agnifilo, falou sobre os mil frascos de óleo de bebé que foram apreendidos na casa do rapper, explicando que o mesmo sempre os comprou a granel.

"Não sei de onde veio o número mil", começou por afirmar o advogado no documentário ‘The Downfall of Diddy: The Indictment’, que estreou na quarta-feira, 25 de setembro.

“Não consigo imaginar que ele tenha milhares. Um frasco de óleo de bebé rende imenso", concluiu.

Entretanto, o número de frascos apreendidos foi confirmado. Eram mesmo mil.

Marc Agnifilo rapidamente tentou justificar-se. "Não tenho a certeza para que é que o óleo era usado ou se tem que ver com alguma coisa”. Contudo, a acusação acredita que o óleo de bebé tenha sido usado como lubrificante para orgias.

“Ele tem uma casa grande, tem de comprar grandes quantidades”, justificou o advogado de Diddy. “Acho que existem imensos Costcos [supermercado que vende produtos a granel] perto da casa dele".

Para terminar, Agnifilo acrescentou ainda: “Não acredito que sejam mesmo mil fracos. Digamos que foram… muitos”.

