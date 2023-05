Mike Tindall fez uma curiosa revelação sobre o concerto de celebração da coroação do rei Carlos III, que aconteceu a 7 de maio.

No podcast 'The Good, The Bad & The Rugby', o antigo jogador de rugby e marido de Zara Tindall abordou o assunto.

"Não dá para ouvir o Lionel Richie a cantar 'All Night Long' e não te levantares para dançar", afirma.

"A pior coisa, colocando o resto de parte, é pensares 'sim, vou me levantar e dançar' e depois ficares 'o rei não se levanta?' porque é preciso um homem de coragem para fazer isso", brincou.

Apesar das dúvidas, Mike lá se levantou e aproveitou o concerto ao máximo. "Foi fenomenal. Foi um fim de semana incrível. Acho que o rei estava no seu melhor e penso que se poderia ver o quão concentrado estava e a emoção que esteve presente em tudo", completa.

Recorde-se que Mike Tindall é genro da princesa Ana, irmã do monarca.

