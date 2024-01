Miguel Vicente e Bárbara Parada protagonizaram um dos momentos de maior tensão do 'Big Brother - Desafio Final'. Durante um 'bate boca', Bárbara acusou o ex-namorado de a ter usado para conseguir o prémio final do reality show, que lhe valeu 37 mil euros.

Ao ouvir tais acusações, Miguel mostrou-se indignado, tendo mesmo se retirado da sala.

"[É] Fingimento da parte dela, mentira... Ela está a pôr em causa o sentimento que a gente teve na nossa relação. Nunca a desrespeitei, nunca falei mal dela a ninguém, não percebo porque é que ela está a ter esta atitude, quer me deixar mal visto", desabafou no quarto, notando que queria desistir do jogo.

Na perspetiva do concorrente, este "não merecia" ser tratado assim. Já Barbara apresentou outra perspetiva: "Se for contra outra pessoa posso falar à vontade, agora contra ele não posso? É um mimado que se vai embora?", questionou.

"Esta pessoa para mim perdeu todo o valor que eu tinha e o respeito. Deixou de existir neste momento", disse ainda Miguel no confessionário, acusando Bárbara de "se armar em santa"

Veja aqui o momento.

