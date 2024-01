Miguel Vicente é conhecido por ter o dom de levar os colegas do 'Big Brother' à exaustão e esta terça-feira, dia 9 de janeiro, contou com a ajuda de uma ferramenta essencial para esse mesmo efeito.

O concorrente do 'Desafio Final' acordou os colegas de casa com a buzina com que protagonizou divertidos momentos na edição de 2022 deste reality show, momento esse que foi entretanto destacado nas redes sociais do canal.

Miguel surge no vídeo a fazer muito barulho, enquanto alguns colegas se riem. Resta saber se esta reação irá durar muito mais tempo.

Leia Também: Francisco Monteiro é um sucesso e até já ultrapassou Miguel Vicente