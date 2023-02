Miguel Vicente assinalou na sua página de Instagram a chegada aos 29 anos. Um dia especial que foi celebrado junto dos seus, como também mostrou nas imagens que publicou na rede social.

Junto das fotografias que destacou, Miguel Vicente fez uma pequena reflexão: "O tempo é mesmo um professor! Tem um poder incrível de cura e amadurecimento. Parece que foi ontem que estava a fazer os meus 18 anos. Tantas coisas se passaram?!".

"Só tenho a agradecer por todos os ciclos e aprendizados que se encerraram. E agora?! Agora estou a viver a melhor fase da minha vida aos 29 anos. Um agradecimento especial a todos vocês. Sem vocês nada disso seria possível. Parabéns para mim", rematou.

De referir que, entre as imagens, o algarvio mostrou-se com a namorada, Bárbara Parada, que também fez parte da última edição do 'Big Brother', que terminou com Miguel a vencer o grande prémio.

