Miguel Vicente conseguiu a proeza de tirar do sério o mais calmo concorrente de 'Secret Story - Desafio Final'. Ossman perdeu a paciência com o algarvio depois de este ter tentado trazer para jogo a família do participante.

"Estamos aqui só os dois, não falas da minha família. É o meu limite. Faz o que tu fizeres, não metas a minha família ao barulho. Família não toques", avisou Ossman depois de uma troca de palavras mais acesa.

"Tens de ter calma, porque aqui ninguém faltou ao respeito a ninguém. Estás um bocado alterado. Umas horinhas a apertar contigo e já estás a ceder", atirou Miguel Vicente, mantendo a provocação.

Veja aqui a troca de palavras entre os participantes.

