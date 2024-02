Miguel Vicente esteve no 'Goucha' na tarde desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, onde falou sobre o seu percurso e desistência do 'Big Brother - Desafio Final'.

Manuel Luís Goucha começou por questionar o ex-concorrente sobre se considera que entrou neste desafio com a mesma postura com que entrou no 'Big Brother 2022', uma edição da qual saiu vencedor.

"Sim, se calhar um bocadinho mais aguerrido, também porque as pessoas que lá estavam [na casa] tinham personalidades mais fortes. O que percebi dessas votações é que houve uma junção de vários grupos para tentar tirarem de lá [alguns concorrentes]", revelou, acrescentando que, para si, é fácil diferenciar o jogo dentro da casa da vida real.

"Jamais sairia cá para fora para tentar juntar um grupo ou apelar para expulsar outro concorrente. O jogo é dentro da casa", referiu, falando depois de si próprio na terceira pessoa. "O Miguel é uma pessoa confiante do que é capaz e muitas vezes isso é confundido com arrogância".

Sobre os restantes participantes do 'Desafio Final', Miguel afirmou que os considera fortes. "Achava que havia concorrentes tão bons como eu, mas para mim sou o melhor".

"Porque é que entrou no 'BB - Desafio Final'?", questionou Goucha, ao que Miguel respondeu que, por já ter sido comentador, acreditava que seria convidado para ter esse papel novamente, algo que para si não fazia sentido, uma vez que este 'BB - Desafio Final' concentrava os "melhores dos melhores" jogadores, um grupo do qual o ex-concorrente considera que faz parte.

Já sobre a desistência, Miguel não a considera como um momento de fraqueza. "Foi dos maiores atos de coragem da minha vida", afirmou, revelando, no entanto, que se quando estava nomeado a par de Bruno Savate tivesse sido ele a ser salvo, provavelmente não teria desistido.

Em relação à forma como lida com a sua participação no programa, Miguel Vicente já tinha referido, e reforçou, que a encarava "como um trabalho". "Sabemos que temos que criar conteúdo e só passam 40 minutos cá para fora", afirmou. "Tudo a que me dedico, [faço-o] a 300%".

Na entrevista, Miguel Vicente revelou ainda que está solteiro.

