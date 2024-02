A poucas horas de completar 30 anos de vida, Miguel Vicente decidiu que não queria passar o seu aniversário na casa do 'Big Brother'. Por isso, desistiu do programa 'lavado' em lágrimas.

Depois de participado, na semana passada, no 'Dois às 10', Miguel foi agora convidado a estar à conversa com Manuel Luís Goucha no programa vespertino da TVI.

Assim sendo, a entrevista marca o regresso do algarvio ao canal e poderá ser vista esta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, a partir das 16h.

Leia Também: Monteiro e Márcia falam sobre a desistência de Miguel Vicente