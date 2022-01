Miguel Oliveira esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta terça-feira, 18 de janeiro, onde acabou por refletir na sua história de amor com Andreia Pimenta.

Os dois conheceram-se através dos pais, uma vez que Andreia é filha da madrasta do piloto. Tendo isto em conta, não é muito difícil imaginar que até assumirem um relacionamento, os dois jovens tenham passado por uma série de dúvidas e incertezas.

"As ligações amorosas ou afetivas acontecem de forma natural e por muito que tentemos explicar o porquê não conseguimos. Foi um nó na nossa cabeça, porque passamos mais tempo da nossa adolescência a tentar não gostar um do outro, a tentar ter uma vida de gostar de alguém e no fundo voltávamos sempre à mesma certeza", nota o piloto, referindo que o namoro foi mantido "quase às escondidas" durante quatro anos.

"Foi um bocadinho semelhante a alguém sair do armário ou assumir-se. Foi um passo super complicado porque passamos grande parte da nossa adolescência a sermos percebidos como algo que não nos sentíamos ou identificávamos, que na realidade não éramos e não somos, para mudar essa realidade toda daquilo que as pessoas pensavam sobre nós", reflete.

"O grande passo foi: vou-me importar mais com o que as outras pessoas podem pensar da nossa relação ou vou procurar a minha felicidade contigo? A responsabilidade era tanta que podíamos pensar que a nossa chatice amorosa poderia afetar a relação dos nossos pais e não queríamos isso", assume ainda Miguel, sublinhando que tudo acabou por correr pelo melhor.

"Foi uma encruzilhada que tivemos de ultrapassar juntos", acrescenta.

"Estou muito grato à vida por me ter dado esta oportunidade de poder dividir tanta coisa com a Andreia", completa.

Recorde-se que Miguel e Andreia já têm uma filha em comum - a bebé Alice, nascida em novembro do ano passado.

