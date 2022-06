Miguel Oliveira derreteu os fãs com uma rara fotografia da filha. A imagem mostra a bebé Alice nas boxes do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, prova que decorreu no último fim de semana e na qual o português conquistou 9.º lugar.

"É sempre um prazer chegar à box sob o olhar da minha admiradora n.º 1", escreveu na legenda da publicação.

Discreto quanto à vida privada, o piloto português decidiu dar a conhecer um novo registo da bebé, que nasceu em novembro do ano passado, num dos locais mais especiais para si. Ora veja.