Miguel Cristovinho partilhou com os seus seguidores do Instagram o momento em que montou pela primeira vez a árvore de Natal com o filho, o pequeno Mateus, de três anos, na sua nova casa.

"O primeiro Natal cá em casa", realça o cantor da banda D.A.M.A. ao mostrar as imagens.

Miguel Cristovinho, recorde-se, separou-se de Mia Rose, mãe de Mateus, no verão de 2020.

Veja as imagens na galeria.

