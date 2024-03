Miguel Cristovinho recorreu às stories do Instagram para falar com os seguidores sobre uma decisão que tomou sobre esta mesma rede social.

O cantor começou por confessar que, durante mais de um ano, tentou estar menos atento às stories das pessoas que acompanhava, para além de ter deixado de seguir algumas delas. "Voltarei a seguir amigos, família e pessoa que admiro aqui no Instagram por tempo indeterminado", começou por escrever.

"Foi giro o descanso, soube-me bem, confesso, mas também me deu algumas lições. Ensinou-me que não seguir ninguém f****** o algoritmo, que também é muito giro e que há pessoas com mais de 30 anos que vêem regularmente quem as segue e deixam de seguir quem apanham que as deixou de seguir, o que também alguma vontade de rir", acrescentou o cantor dos D.A.M.A..

Por fim, Miguel Cristovinho vincou que esta decisão "nunca foi pessoal" e que "há mais vida para além do Instagram". Veja abaixo o desabafo.



© Instagram/Miguel Cristovinho

