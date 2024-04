Miguel Cristovinho usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias muito especiais.

Nas imagens, a preto e branco, vê-se o cantor dos D.A.M.A. a brincar no parque com o filho, Mateus, de quase seis anos.

"Semaninha de férias da Páscoa a acabar. Muito amor para esse lado, por aqui estamos melhores que nunca", escreveu Cristovinho na legenda da publicação.

Veja as imagens abaixo.

De recordar que Mateus é fruto do casamento já terminado do cantor com Mia Rose.

