Um mês depois de ver o companheiro de banda e amigo de longa data entrar na casa do 'Big Brother Famosos', Miguel Cristovinho fez uso das redes sociais para deixar uma carinhosa mensagem a Kasha.

"Inspiras-me. Transparente como a água nas as suas emoções de caos e sempre com as palavras certas no coração", escreveu na legenda de um a foto de ambos.

Vale lembrar que o músico dos D.A.M.A. está pela primeira vez nomeado e em risco de abandonar o jogo no próximo domingo.

