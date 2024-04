"Na minha visão do mundo, escolher fazer o que quer que seja de cariz interventivo na campa de um falecido nunca será algo com o qual me identifique", escreveu o artista dos D.A.M.A..

"Arte é para ser apreciada, ou não. Quando gostamos é sinal que poderá ser para nós. Quando não gostamos não será. Na minha visão do mundo, escolher fazer o que quer que seja de cariz interventivo na campa de um falecido nunca será algo com o qual me identifique", começou por escrever o artista dos D.A.M.A.. "Isto não invalida que valorize quando a arte tem este efeito de nos fazer questionar e posicionar num 'identifico-me' ou 'não me identifico'", acrescentou, salientando que não tem "nada de pessoal contra ninguém envolvido", nesta ação. "Podemos ser pessoas que valorizam a sua liberdade e viver num país democrático mais do que tudo e ainda assim não nos identificarmos com determinada forma de o manifestar", acrescentou. Leia abaixo o comunicado na íntegra. © Instagram