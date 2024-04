Miguel Cristovinho está apaixonado e embora opte por não divulgar a identidade da nova namorada nas redes sociais, o cantor já não esconde a relação.

Miguel Coimbra conseguiu convencer os colegas dos D.A.M.A. a gravar um vlog com a banda e foi no primeiro episódio, publicado entretanto no Youtube, que é possível ver Cristovinho a dar um beijo apaixonado à companheira.

As imagens são de poucos segundos e foi até desfocado o rosto da pessoa em causa.

Vale lembrar que este namoro já dura há algum tempo e sobre ele até já se pronunciou Mia Rose, a ex-namorada e mãe do filho de Miguel Cristovinho.

Veja abaixo o vlog em que o cantor beija a namorada.

