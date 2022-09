Miguel Cristovinho anunciou nas redes sociais esta quarta-feira, dia 28 de setembro, que acontecerá em breve a sua estreia na área da representação.

O cantor, membro da banda D.A.M.A., vai integrar o elenco do musical 'Feiticeiro de Oz no Gelo' e mostrou-se em êxtase com este desafio.

"Há uns meses recebi o convite e não podia estar mais hyped para toda esta nova experiência. mergulhar no mundo da representação, primeira vez num musical e ainda com a cena de patinar no gelo - sendo que a única vez que pus uns patins nos pés foi quando tinha 8 anos e parti os dois dentes da frente no passeio", notou.

O cantor explicou que a estreia acontecerá a 26 de novembro, no Mar Shopping, no Porto, e que Rita Redshoes também fará parte.

