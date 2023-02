Miguel Costa tinha o sonho de concretizar os sonhos das filhas. O desejo está agora cumprido.

Nas redes sociais, o repórter da SIC revelou que está em Londres, Inglaterra, com as duas filhas, isto depois de as ter surpreendido com a viagem.

"Quando o meu sonho era concretizar um dos sonhos das minhas filhas: sonho concretizado. Primeira viagem em família, além fronteiras, e a um destino desejado há muito pelas minhas filhas Bom, se contarmos com Ayamonte, não é a nossa primeira vinda ao estrangeiro. Mas na realidade é. Surpresa guardada até ao momento do embarque. Até lá, íamos passar uns dias ao Porto (o que é muito bom também). Agora é aproveitar cada segundo, nesta cidade incrível, que os meus pais também me ajudaram a conhecer", pode ler-se na legenda de uma fotografia dos três.

Miguel Costa é pai de Luísa, de dez anos, e Teresa, de sete, ambas fruto da relação com Joana Rosa.

