Joana Diniz e Sónia Jesus usaram as redes sociais para no domingo, 19 fevereiro, tornarem público que não gostaram de assistir ao vivo à gala do 30.º aniversário da TVI.

A opinião de ambas gerou polémica, deu que falar na imprensa e motivou duras críticas por parte dos internautas.

Perante a onda crescente de comentários negativos, Joana Diniz resolveu responder à letra:

"Acho muita graça à malta que vem para aqui dizer: 'vocês não são reais, porque vocês escondem as coisas, porque vocês não mostram o lado real. Vocês não dizem a verdade, que hipócritas'. Mas depois quando a pessoa diz a verdade dos factos, vocês só vêm aqui criticar. Por isso, chego à conclusão que vocês só gostam de hipocrisia. Então se gostam de hipocrisia, o que é que a pessoa vai fazer com vocês? Ser hipócrita".

