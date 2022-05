"A minha próxima missão: a peregrinação a Fátima". Foi desta forma que Miguel Costa começou por anunciar a nova aventura, que começou esta segunda-feira, 9 de maio.

O objetivo é chegar ao Santuário de Fátima na próxima quinta-feira, dia 12, "a tempo da procissão das velas".

"Serão mais ou menos 35km por dia, feitos a pé, e sempre que puder, dou uma corrida ligeira. Há um ano que meti isto na cabeça. Vários acontecimentos ao longo deste ano fizeram com que queira mesmo cumprir esta missão. Não vou na melhor condição física (uma semana e meia com uma gripe gigante e sem treinar) mas o trabalho anterior feito com o coach Sérgio Santos está cá e vai ajudar-me", disse na sua página de Instagram.

Uma experiência que vai partilhar com os telespectadores do 'Alô Portugal', da SIC, uma vez que não vai deixar de lado o seu trabalho como repórter.

"Todos os dias estarei no 'Alô Portugal', na SIC, a partilhar esta experiência. Se é verdade que vou por mim, é também verdade que quero perceber o que move os milhares de peregrinos. Vou também para aprender, para partilhar. Espero que nos possamos cruzar nesta peregrinação", acrescentou.

Numa nova publicação que fez esta segunda-feira, o ator e repórter contou: "Primeira etapa da peregrinação até Fátima feita. 34km de Lisboa até Vila Franca de Xira. Muito, muito calor, várias surpresas pelo caminho, excelentes dicas que fui recebendo por aqui, e o apoio de toda a equipa do 'Alô Portugal'. Mas a cereja no topo do bolo estava guardada para o fim: encontrei o meu amigo Fernando, tantos anos depois da última vez que nos vimos. Aturou-me tanto na escola. Um coração gigante".

"E o Regula, que admiro há tantos anos, que está sempre presente nas minhas playlists de música e que sem saber já me tinha feito companhia hoje. Seguimos todos esta peregrinação, cada um com a sua fé, os seus motivos. Mas a partilha está sempre presente. Isto é lindo", acrescentou.

