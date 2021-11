Miguel Costa esteve em casa da cantora Nikita na manhã de segunda-feira, 15 de novembro, durante o 'Alô Portugal', da SIC.

Em conversa com a artista, o repórter e ator explicou que conheceu Nikita no 'Olhá SIC' "há mais ou menos uma semana", tecendo de seguida rasgados elogios à cantora.

"Uma grande artista, das maiores figuras da música popular portuguesa. [...] És uma pessoa que nos inspira muito com o teu enorme coração e com o teu exemplo", destacou, partilhando de seguida que cometeu uma gafe no dia em que conheceu Nikita.

"E tenho de confessar aqui, tenho de por tudo em pratos limpos... Há pouco mais de uma semana conheci-te no 'Olhá SIC' e não sabia que tu não conseguias ver. Não tinha estado ao pé de ti no programa, só te estava a ver ao longe... Tu estavas no palco, atuaste maravilhosamente bem e eu - nas minhas parvoíces no meio da plateia a dançar e a curtir a tua música - comecei no fim da música a dizer-te adeus, a ti e à Raquel Tavares que estavam no palco, a dizer 'Nikita, estou aqui'. Longe de saber que tu não conseguias ver", explicou.

"Isto depois deixou-me muito constrangido, porque não gosto de fazer pouco das pessoas. Gosto de gozar com bom tom, na brincadeira, mas não gosto de fazer pouco das pessoas", afirmou.

"Por outro lado, tudo aquilo me surpreendeu porque não dei conta de nada e tu fizeste a tua atuação maravilhosamente bem. Foi espetacular! Ninguém percebe e cheguei à conclusão que muita gente não sabe que tu não consegues ver. Tu fazes a tua vida maravilhosamente bem, normal, passas uma imagem espetacular e consegues levar a tua carreira sempre para a frente", acrescentou.

Por sua vez, a cantora disse: "Quando deixei de ver tinha duas escolhas. Era a não aceitação ou aceitar que tinha uma condição. Tenho uma forma de viver diferente. Aprendi que a cegueira não me impede de fazer as coisas, não me impede de cantar, de dançar, não me impede de rigorosamente de nada. Dá-me mais força".

A cantora recordou ainda, em conversa com Miguel Costa, que tem uma irmã gémea e que a irmã já nasceu cega.

"Foi devido à rubéola que a minha mãe contraiu quando estava grávida. A minha irmã nasceu cega e eu via 50%. Mas aos 21 perdi [a visão] de um momento para o outro. Foi uma infeção na retina e, infelizmente, não havia nada a fazer. O nervo ótico começou a ficar deteriorado, a tensão ocular subiu muito... Fiquei com o diagnóstico 'nunca mais vai ver na tua vida'", detalhou.

Nikita continua com esperança de um dia conseguir recuperar a visão. "Não me dou por vencida. Ainda não. Acho que a ciência vai evoluir de forma que eu volte a ver", frisou.

