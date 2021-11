Miguel Bernardeau, um dos atores principais da série 'Elite', e a namorada, a cantora Aitana Ocaña, têm estado em destaque na imprensa espanhola nas últimas semanas devido a um rumor que dava conta de que a relação entre ambos poderia ter terminado.

A motivar a especulação estaria o facto de Miguel não ter parabenizado Aitana pelos prémios recentes que esta conquistou, nomeadamente ter sido eleita a melhor artista espanhola nos Europe Music Awards. Também a cantora não se referiu ao companheiro nos seus discursos de agradecimento, fazendo aumentar ainda mais o falatório.

Porém, tal como realça a revista Hola!, o casal sempre foi muito discreto em relação à vida privada e o mesmo pode estar a acontecer agora. Até porque a possível rutura caiu por terra definitivamente com a recente publicação de Aitana Ocaña no Twitter.

"Pode parar de dizer parvoíces, muito obrigada!!! ahahahah. Pesado", reagiu a cantora, sem referir, no entanto, de que assunto estaria a falar.

Também Miguel acabou com qualquer rumor ao comentar uma publicação que dava conta de mais um feito da namorada, que com o seu mais recente single chegou ao primeiro lugar no Spotify em Espanha. "Que grande momento", comentou o ator, juntando às suas palavras um emoji em forma de coração.

