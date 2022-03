Miguel Azevedo protagonizou um dos momentos mais emotivos da noite durante a gala de domingo de 'Big Brother Famosos'

O músico, de 35 anos, recordou a infância, a doença e morte do pai e ainda o período delicado que viveu quando devido à pandemia se viu impedido de trabalhar.

Com espetáculos adiados e cancelados, obrigado a confinamento e impedido de cantar, Miguel deixou de conseguir fazer frente às despesas da sua empresa e, para "dar comida à família", tomou uma decisão radical. "Foi um ano muito difícil. Meti a minha casa à venda e vivi durante este ano e meio dentro do escritório e do armazém. Chorei muitas vezes sozinho", confessa, sem conseguir conter as lágrimas.

"O que mais me afetou e mais me deitou abaixo foi, sem dúvida, o facto de me calarem a boca", lamenta, referindo-se à impossibilidade de subir a palco.

"O Miguel faz parte do grande grupo de artistas e de profissionais ligados à música e às artes que passou mesmo mal", realçou Cristina Ferreira ao assistir às imagens. "É verdade, Cristina", reagiu.

"Quando o Miguel diz que foi viver para uma armazém porque vendeu a sua casa, isso é viver sem condições", lamentou a apresentadora do reality show.

"O que mais me custou foi meter a minha família a passar por isso e sentir-me impotente por não conseguir dar-lhes uma vida melhor. Mas ao mesmo tempo, isso deixa-nos mais fortes enquanto família e ficamos mais unidos", afiança, convicto de que mesmo nas situações mais difíceis é possível tirar algo de positivo.

Pai de quatro filho, Miguel Azevedo explica que as duas filhas mais velhas, fruto de uma anterior relação, não chegaram a aperceber-se de que o pai vivia num armazém - porque vivem diariamente com a mãe. Da atual relação, com Tatiana, o músico é pai da pequena Noa, que era ainda muito bebé na época e a sua principal preocupação.

"Eu e a mãe fizemos todo o possível para que ela não sentisse o frio do exterior e a casa de banho fora, mas... mais uma vez, das experiências negativas eu tiro sempre coisas positivas", diz.

Nos últimos meses, Miguel e a companheira voltaram a ser pais. Gabriel veio unir ainda mais a família e juntar-se às três irmãs. Atualmente, importa referir, o cantor popular conseguiu voltar a ter uma casa e está agora a reorganizar-se financeiramente.

