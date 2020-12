Mickael Carreira reagiu pela primeira vez publicamente à morte da irmã. Foi o último dos artistas da família a fazê-lo, depois do pai e do irmão. "Os últimos dias têm sido muito difíceis, estranhos e custa-me acreditar que é verdade", desabafou o cantor e compositor de 34 anos ao princípio da noite. O artista recorreu às redes sociais para recordar Sara Carreira, falecida num acidente de automóvel no passado dia 5 na A1. "Apesar de seres a mais nova, ensinaste-me tanto e continuas a ensinar", confidencia.

Para além da homenagem pública à irmã, Mickael Carreira, que viveu este ano aquele que foi o seu Natal mais triste e sofrido de sempre, aproveitou ainda para agradecer aos fãs. "Obrigado pelo apoio, força e homenagens lindas que fizeram", escreveu o cantor e compositor na legenda da fotografia ternurenta que partilhou dele com a irmã. Noutra das imagens partilhadas, é possível ver a asa de um anjo tatuada. Cantora e estilista, Sara Carreira, nascida em França em 1999, tinha feito 21 anos no dia 21 de outubro de 2020.