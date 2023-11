Foi em julho que Mickael Carreira e Laura Figueiredo deram as boas-vindas ao segundo filho, o pequeno Gabriel. O menino, diz, "é a sua cara" ao contrário da filha mais velha, Beatriz, que "é a cara da Laura".

"Queria muito um menino. Sempre sonhei ter um menino e agora temos um casalinho... e já fechou a loja. Dois já é uma ginástica...", partilhou o cantor, tendo confessado mais à frente que a questão de ter ou não mais filhos ainda não está fechada.

O artista afirmou que hoje vive a paternidade de uma forma diferente de quando nasceu a filha, há seis anos. Agora, diz, "é muito mais calmo e aproveita mais". "Aprendi com a Beatriz que há certos momentos que não voltam".

Sobre a reação da filha à chegada do irmão, destacou: "Estamos muito orgulhosos da Beatriz, ela é uma grande irmã, super cuidadosa, ajuda imenso e tem uma paixão pelo irmão...". Os meninos "têm uma grande ligação", o que deixa o papá com o coração cheio.

Mickael contou também que a filha já começa a dar sinais do seu lado artístico e, realça, é uma grande fã sua. "Ela canta as músicas na escola antes [dos temas] saírem. Ela gosta de me ver em palco", contou, recordando que "fazia isso com o seu pai", Tony Carreira. "Gostava de o acompanhar, de vê-lo em palco, [lembro-me] de ficar fascinado com esse mundo", revelou, frisando também que para si "o mais importante é os filhos serem felizes".

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha no 'Conta-me', da TVI, Mickael Carreira falou ainda do estado de saúde do avô, pai de Tony Carreira.

O artista contou que o familiar está "mais frágil, com necessidade de atenção". "Mas está tudo bem com ele, quem me dera chegar à idade dele, aos 86 anos", salientou de seguida, não deixando de reconhecer que o avô "passou por uma fase complicada".