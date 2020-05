O mundo da música perdeu, este sábado, 9 de maio, mais um grande nome, Little Richard. O cantor morreu aos 87 anos, notícia que levou muitos fãs e amigos a manifestarem-se nas redes sociais, entre eles, o também artista Mick Jagger.

"Estou tão triste por saber da morte do Little Richard. Ele foi a minha maior inspiração do início da minha adolescência e a sua música continua com a mesma energia", começou por escrever Mick Jagger na sua página de Instagram.

De seguida, recordou os momentos em que dividia o palco com o colega e amigo. "Quando estávamos em digressão com ele, assistia aos seus movimentos todas as noites e aprendia com ele como entreter e envolver o público", acrescentou, referindo que contou sempre com os conselhos de Little.

"Contribuiu muito para a música popular. Vou sentir a sua falta, Richard. Que Deus te abençoe", rematou.

