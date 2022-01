Em casa da família Obama a semana começou com os festejos do 58.º aniversário de Michelle.

No Instagram, a mulher de Barack Obama publicou um vídeo onde se mostra a dançar na celebração desta data especial, aproveitando o momento para agradecer todo o carinho que recebeu.

"Muito obrigada pela vossa demonstração de amor. A quem me enviou mensagens de texto, email ou fez uma publicação nas redes sociais, todas as mensagens de aniversário que recebi hoje significaram muito para mim. Sou muito grata por ter tantas pessoas a torcer por mim. Ansiosa para ver o que este próximo ano nos reserva", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

