Michael J. Fox, a mulher Tracy Pollan e três dos quatro filhos - Sam, de 33 anos, Aquinnah, de 27, e Schuyler, de 27 - posaram juntos na passadeira vermelha do 'A Funny Thing Happened On The Way To Cure Parkinson', em Nova Iorque, no passado sábado.

O ator, de 61 anos, marcou presença no evento ao lado da família, como destaca o Daily Mail, que relata ainda que a filha Esmé, de 20 anos, não estava no local.

Para a ocasião, Michael J. Fox escolheu uma camisa colorida, blazer preto e umas jeans também escuras. Por sua vez, Tracy Pollan usou um vestido preto com muito brilho.

