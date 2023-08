Com a celebração do Dia Mundial do Gato, recorde algumas caras conhecidas do público que fazem destes felinos os seus companheiros inseparáveis.

Esta semana celebrou-se o Dia Mundial do Gato, uma data comemorada a 8 de agosto. Este dia foi criado em 2002 como forma de consciencializar os tutores de gatos para cuidarem da melhor forma dos seus amigos inseparáveis de quatro patas. Muitas são as caras conhecidas do público que adotaram estes felinos ao longo dos anos e mostram os seus amigos patudos nas redes sociais. É este o caso de nomes como Manuel Luís Goucha, Carolina Loureiro ou João Paulo Sousa, entre outros. Veja na galeria alguns famosos acompanhados pelos seus melhor amigos!

















