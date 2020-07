No íncio do mês de julho, Mia Rose e Miguel Cristovinho partiram o coração dos fãs ao anunciarem o fim do casamento de dois anos, do qual nasceu o pequeno Mateus, de dois anos. Dedicada à promoção do novo tema musical, 'Known Better', a artista esteve esta segunda-feira no 'Você na TV' e acabou por falar sobre o término.

Questionada por Manuel Luís Goucha sobre a razão pela qual o ex-casal decidiu tornar pública a separação, Mia Rose afirmou que, pelo carinho que sempre receberam, fazia sentido a notícia ser dada pelos próprios.

"Já tenho uma carreira musical e sempre fui muito acarinhada. Também fomos muito acarinhados como casal, achámos que fazia sentido sermos nós a comunicar fim da nossa história", começou por dizer.

"Quando casei, casei para vida. Mas às vezes as coisas não acontecem como queremos. Estou focada em ser mãe. Vamos fazer guarda partilhada até o Mateus ter 18 anos", esclareceu.

Vale lembrar que Mia Rose e Miguel Cristovinho estavam juntos desde 2014 e trocaram alianças em setembro de 2017.

