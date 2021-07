De férias no sul do país, Mia Rose perdeu-se entre as maravilhas das ilhas da Armona e da Culatra e não resistiu em partilhar imagens da aventura nas redes sociais.

"Temos paraísos neste nosso país lindo", afirmou na sua página de Instagram, onde partilhou várias fotos do dia.

As imagens, que mostram Mia Rose a bordo de um barco, destacaram-se sobretudo pela silhueta da artista.

Veja na galeria estes e outros registos dos dias de descanso de Mia Rose no Algarve.

