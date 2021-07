De férias com a família no Alentejo, Fernanda Serrano aproveitou a tarde de quarta-feira para dar um passeio por Évora com os quatro filhos.

O momento em família foi registado com uma fotografia onde a atriz conseguiu juntar quase todos os seus rebentos.

"A minha vida toda! Quase... toda. A Laura está ao meu lado", escreve a estrela da TVI ao mostrar uma imagem onde vemos Santiago, Caetana e Maria Luísa.

A imagem que mostra como estão crescidos os filhos da atriz© Reprodução Instagram/ Fernanda Serrano

Os quatro filhos de Fernanda Serrano, recorde-se, resultam do casamento com Pedro Miguel Ramos.

Leia Também: Fernanda Serrano lembra viagem "muito especial". Veja as fotos