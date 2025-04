Fernanda Serrano teve um fim de semana em cheio, com tudo o que a atriz mais ama. Quem o diz é a própria através da sua mais recente partilha na rede social Instagram.

"Excertos de um fim de semana de amor. Com tudo a que temos direito! Rir, estar em família, um pouco de trabalho também, comer, cozinhar, falar até tarde, comer guloseimas, amigos, sonhar alto, ver o pôr do sol. Tudo o que eu gosto muito", declarou.

Fernanda Serrano, recorde-se, conduziu o programa 'Em Família', no sábado, e aproveitou as restantes horas do fim de semana com os filhos - tal como mostram as imagens (disponíveis na galeria).

O rosto das novelas da TVI tem quatro rebentos, Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, todos fruto do casamento entretanto terminado com Pedro Miguel Ramos.