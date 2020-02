Dias depois de ter cortado o cabelo, Mia Rose decidiu voltar a mudar de visual, como acaba de mostrar aos fãs.

Na página que tem no Instagram, a artista publicou uma fotografia onde mostra o resultado final do seu novo look e o visível corte de cabelo não passou despercebido.

Um visual que agradou muitos fãs e algumas figuras públicas. "Ficas tão bonita, tão leve", comentou a atriz Catarina Gouveia. "Muito, mas muito mais gira", disse uma seguidoras. "Que linda, adoro", lê-se ainda entre as muitas reações que se pode ler na caixa de comentários.

