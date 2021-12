Esta sexta-feira, 10 de dezembro, os filhos da princesa Charlene e de Alberto do Mónaco - os gémeos Jacques e Gabriella - completam sete anos de idade, data que a mãe orgulhosa fez questão de evidenciar através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Feliz aniversário meus bebés. Agradeço a Deus por me ter abençoado com crianças tão maravilhosas. Sou realmente abençoada. Com amor, mãe", lê-se na legenda de fotografias onde os irmãos surgem a soprar as velas.

Recorde-se que, atualmente, Charlene do Mónaco encontra-se internada numa clínica (segundo a imprensa internacional na Suíça) a receber tratamento, depois de ter regressado de uma longa temporada que passou na África do Sul.

Embora não tenha revelado os motivos que levaram ao internamento, numa entrevista à revista People o príncipe Alberto referiu que a companheira precisava deste período de descanso uma vez que estava exausta.

