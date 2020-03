Paris Hilton voltou a destacar-se pelo seu lado ousado e sensual, numa recente sessão fotográfica feita a partir da sua mansão, em Beverly Hills, enquanto cumpre o isolamento voluntário.

Na página que tem no Instaram, a celebridade partilhou, esta quarta-feira, novas imagens onde promove a marca Juicy Couture.

Na referidas fotografias, da autoria de Brendan Forbes, Paris, de 39 anos, surge com um body preto, decotado, umas botas de cano alto e luvas longas da mesma cor. Para completar o look, a socialite usa ainda uma mala tipo clutch com franjas, repleta de brilhantes, preta e branca.

