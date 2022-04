Hulk e a mulher, Camila Ângelo, terminaram a semana com a celebração de uma data especial. Esta sexta-feira, 29 de abril, comemoraram dois anos de casamento.

Na sua página de Instagram, o jogador de futebol fez questão de assinalar a data. "Estamos de parabéns, pois comemoramos dois anos de casamento! Mesmo com todos os altos e baixos, voltava a casar-me contigo, pois a cada novo nascer do sol, o nosso amor aumenta e fica mais forte", disse.

"Quero agradecer-te por estares sempre ao meu lado, por seres a calma que preciso quando quero acelerar e por me dares energia para continuar quando julgo já não ter mais forças. Que o nosso amor só cresça mais e mais, e que seja eterno e abençoado por Deus! Amo-te, meu amor", rematou.

De recordar que o casal deu recentemente as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Zaya. Hulk é ainda pai de Ian, Tiago e Alice, fruto do casamento anterior com Iran Ângelo, tia de Camila, com quem esteve casado entre 2007 e 2019.

