Inês Gutierrez já chegou a um destino de sonho onde passará os próximos dias na companhia do namorado, João Montez, no entanto, para que o casal conseguisse completar a deslocação foi uma verdadeira aventura.

Atualmente na Albânia, Inês confessa que teve uma série de peripécias pelo caminho que a obrigaram a improvisar.

"Não percebo nada do que é isto do 'mercúrio retrógrado', mas vou começar a levar mais a sério e não marcar voos para estas alturas", revela na sua página de Instagram.

"Voos com escala, aparentemente a ter que pagar malas duas vezes, a ter lugares em pontas opostas aos do João e ainda a ficar em 'stand by' para voar porque está 'fully booked'. Coisas que nem sabia que podiam acontecer quando se paga uma viagem normalmente", descreve.

"Nada normal este dia interminável. Mas pronto, cheguei à Albânia e talvez um mergulho me leve à amnésia. Um bombom no meio disto tudo: o meu namorado consegue ser a pessoa mais stressada-ansiosa-nervosa antes de chegar a qualquer destino, mas continua a ser o amor da minha vida, prometo. Ainda faltam 3h para chegar a Dhermi, mas estamos quase lá. Vou só desligar os dados móveis antes que vá à falência", completa.

