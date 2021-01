Merche Romero foi entrevistada no Instagram pela página 'O Comentador' e pela primeira vez quebrou o silêncio sobre todas as polémicas que marcaram o seu afastamento da televisão.

"Não tive nem direto de despedir-me do público. Não me deixaram despedir", revela, referindo-se à sua saída da SIC.

Segundo a apresentadora, a sua saída do programa 'Portugal em Festa' esteve relacionada com a entrada de outra pessoa para o seu lugar. Apesar de Merche não referir, é possível saber, tendo em conta as datas, que esta se referia a Rita Ferro Rodrigues.

A alegada polémica com Júlio Isidro

Também a sua alegada polémica com Júlio Isidro, aquando da sua passagem pela RTP1, foi abordada pela apresentadora.

"Eu tinha o maior respeito e tenho pelo Júlio Isidro. [...] Nunca percebi muito bem o que é que passou, sou sincera", começa por referir.

Merche apresentava na época o programa 'Portugal no Coração' ao lado de José Carlos Malato. A agora DJ chegava no estrangeiro e ainda com jet lag soube que Malato teve de ir para Lisboa apresentar outro programa e que teria agora de entrar no ar com Júlio Isidro como seu novo parceiro televisivo.

"A dupla era o Malato e a Merche. Nós tínhamos uma sintonia e uma química construída durante anos", tenta justificar.

Merche Romero e Júlio Isidro combinaram como entrariam no estúdio, mas o 'alinhamento' não foi seguido e a apresentadora acabou por ser surpreendida em direto.

"Deu-me um ataque de choro no intervalo. Eu queria parar e não conseguia. Não conseguia aceitar o que estava a acontecer, sentia que o 'Portugal no Coração' estava a acabar... pelo menos no Porto", confessa.

Merche não culpa Júlio Isidro, que até foi ao seu camarim para a tentar acalmar, mas a verdade é que esta não conseguiu acalmar-se e não regressou à segunda parte do formato. "Sei que a situação não foi correta comigo", lamenta, sem atribuir culpas diretamente.

