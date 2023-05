Adepto de looks frescos, leves e cheios de cor, Cláudio Ramos voltou a fazer sucesso entre os fãs com o visual que elegeu para esta segunda-feira, 15 de maio, conduzir ao lado de Maria Botelho Moniz a emissão especial do 'Dois às 10' dedicada ao Dia da Família.

"Meninos vestem rosa", declarou o comunicador ao mostrar as calças cor de rosa e a camisa às riscas da mesma cor que lhe valeram rasgados elogios.

O visual de Cláudio Ramos ficou completo com uns sapatos pretos clássicos.

Ora veja:

Leia Também: Cláudio Ramos partilha vídeo único da filha: "Faz o seu caminho"