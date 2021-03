A entrevista que o príncipe Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey continua a dar bastante que falar e, por cá, foi motivo de inspiração para a criação de um meme que se tornou viral nas redes sociais.

A 'paródia' foi partilhada na página de Instagram 'Insónias em Carvão' e na montagem surgem três figuras emblemáticas dos reality show em Portugal: a apresentadora Teresa Guilherme e o ex-casal, Tiago Ginga e Bernardina, também conhecida por Bibi.

"Estava grávida de cinco meses e ele veio para Lisboa para estar com uma rapariga", lê-se na montagem.

Note-se que esta foi uma brincadeira a propósito de uma enorme discussão que Tiago e Bernardina tiveram no programa 'A Quinta – O Desafio', onde Bibi acusou o ex-companheiro de a ter traído enquanto estava grávida. Para além de na altura ter trocado fotografias de caráter sexual com outra rapariga, Tiago também terá deixado Bernardina para ir ter com a mesma.

Os elogios à montagem foram muitos.

Ora veja.

