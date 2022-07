Um membro da equipa da série 'Law & Order: Organized Crime' ('Lei e Ordem: Crime Organizado') foi baleado durante as gravações, acabando por morrer. O homicídio aconteceu na manhã de terça-feira, dia 19 de julho, em Nova Iorque.

Johny Pizzaro, de 31 anos, estava sentado no seu próprio carro quando foi abordado por um homem desconhecido que abriu a porta da viatura e disparou sobre ele.

De acordo com as testemunhas que presenciaram o crime, o homicida, que se encontra em fuga, estava vestido com uma camisola e umas calças pretas.

A vítima foi contratada por uma empresa privada para ajudar na segurança das filmagens e na fiscalização do estacionamento.

Do elenco desta série fazem parte atores como Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt e Mariska Hargitay.

Leia Também: Morreu o cantor Nolan Neal. Tinha 41 anos