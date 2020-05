Melissa Rauch, atriz da série 'The Big Bang Theory', deu à luz o segundo filho, como acaba de confirmar na sua página de Instagram.

A atriz publicou, esta segunda-feira, dia 4, uma fotografia de um gorro azul de bebé e começou por escrever na legenda da imagem: "Estou incrivelmente grata e muito feliz por anunciar o nascimento do nosso filho, Brooks Rauch".

"[...] A chegada dele foi possível, em grande parte, graças aos heróis da linha da frente - as enfermeiras e os médicos que aparecem todos os dias para garantir que a vida continue a avançar, independentemente das circunstâncias. As palavras não conseguem descrever como estou grata por este menino ter-se juntado à nossa família", acrescentou, não deixando de lado o momento em que recebe o filho - perante a pandemia da Covid-19.

"[...] Queria partilhar algumas ideias com outras gestantes ou 'Pandemamamas' - como gosto de nos chamar - que estão a navegar nestas águas desconhecidas", continua, informando que há um link no perfil da sua página de Instagram que remete para um artigo que escreveu para a revista Glamour onde aborda o tema.

Antes de terminar, a atriz recordou ainda o aborto que sofreu anteriormente, deixando uma mensagem de apoio a todas as mulheres que vivem ou viveram situações semelhantes. "Para os que lidam com a infertilidade ou sofreram um aborto, saibam que estão no meu coração e envio-vos todo o meu amor", rematou.

Leia a publicação na íntegra:

Recorde-se que Melissa Rauch e o marido, Winston Beigel, são ainda pais de uma menina, a pequena Sadie Rauch.

