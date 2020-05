Aos 45 anos, a atriz Chloë Sevigny foi mãe pela primeira vez, fruto da relação com Sinisa Mackovic, como confirmou o seu agente ao Page Six, esta segunda-feira, dia 4.

Até à data, não foram revelados mais detalhes sobre a novidade, como o sexo ou o nome do bebé.

No entanto, o Page Six destaca ainda que o casal foi fotografado a passear com o recém-nascido hoje em Nova Iorque.

Leia Também: Atriz Jill Wagner foi mãe pela primeira vez e mostra bebé aos fãs