Parece que, agora sim: o laço que unia Melanie Griffith e Antonio Banderas foi finalmente rompido. Para além de uma filha, que será sempre um elo de ligação entre ambos, existia uma tatuagem que teimava em trazer à tona a história de amor. Agora, a mesma foi eliminada.

Melanie, num dos braços, havia tatuado um coração com o nome do então companheiro, isto de forma a manifestar publicamente o amor que sentia.

Terminada a relação, a tatuagem deixou de fazer sentido mas, ainda assim, permaneceu mais algum tempo intacta. O processo de remoção começou há alguns anos, depois da separação em 2014, mas a atriz deixou ficar o coração, apagando apenas o nome.

Agora, todo o desenho desapareceu e deu lugar aos nomes dos filhos, Dakota, Stella, Alexander, e do enteado, Jesse.

Stella, vale lembrar, é o único filho que Banderas e Melanie têm em comum.

Veja na galeria as imagens que mostram todas as fases pelas quais a tatuagem em causa já passou. Abaixo pode ver a nova tatuagem, já com os nomes dos filhos.

